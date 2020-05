Comdata, Esmeralda Mingo García ceo per Spagna e America Latina

Comdata, ha annunciato la nomina di Esmeralda Mingo García come nuovo ceo dell’azienda per la Spagna e l’America Latina.

Il gruppo è fra i più importanti provider globali di servizi innovativi nel customer management Business Process Outsourcing.



Esmeralda Mingo García ha maturato un’esperienza in differenti ambiti internazionali e ha ampliato competenze nel settore delle relazioni con i client.

Ha ricoperto la carica di general manager per Sitel negli ultimi dieci anni, con responsabilità in Spagna, Portogallo e Italia.

“Esmeralda ha una considerevole esperienza nell’ambito della trasformazione digitale dei processi di customer management, competenza che contribuirà in modo considerevole alla crescita del gruppo.” Ha dichiarato Alessandro Zunino, group ceo di Comdata.