Azimut Yacht, virtual lounge per appassionati nautica

Per essere sempre vicino agli armatori e più in generale a tutti gli amanti del mare, Azimut Yachts (nella foto, l’a. d. Marco Valle) – azienda fra le più importanti al mondo nel settore della nautica da diporto – ha messo online l’Azimut Yachts Virtual Lounge, “un contenitore digitale – si legge in una nota di Azimut – che rappresenta un efficace tool per coltivare l’amore per il mare in un contesto storico in cui il distanziamento sociale e l’isolamento hanno fatto prendere ancora maggiore consapevolezza delle proprie passioni”. La prima delle molte iniziative digitali della Virtual Lounge è un’area virtuale dove è presente la gamma completa dei modelli disponibili. A fianco di ogni modello l’utente può trovare la possibilità di contattare il suo dealer di zona per richiedere maggiori informazioni, mentre durante la navigazione messaggi pop-up arricchiranno l’esperienza suggerendo approfondimenti sul mondo Azimut, dai designer alle soluzioni più tecnologicamente avanzate. Seconda iniziativa di Azimut Yachts è la creazione di un vero e proprio e-Boat Show, un’esposizione di prodotti arricchita da una Live chat dove sarà possibile dialogare con gli esperti e i sales manager di Azimut Yachts.