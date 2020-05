Star, Elena Stillavato nuova Hr director

Star ha nominato Elena Stillavato Hr director, lavorerà sia per gli uffici con sede in via Imbonati a Milano, che per lo stabilimento di Agrate Brianza.



Elena Stillavato ha un’esperienza di oltre 15 anni presso Anheuser-Busch InBev Italia, dove nel ruolo di people director Italy, ha avuto modo di sviluppare competenze nella gestione delle risorse umane.

In passato ha avuto esperienza nella realizzazione di nuovi metodi e strumenti di lavoro e nella creazione e modifiche di team. Inoltre ha avuto modo di sviluppare competenze in ambito strategico, di project management e conoscenze legali in ambito aziendale.

Stillavato, nel nuovo incarico si occuperà di elaborare una politica Hr che rispecchi gli obiettivi dell’azienda, dirigerà un’attività di employer branding e svilupperà strategie per accrescere il grado di soddisfazione professionale e personale dei lavoratori.

Infine si occuperà del supporto dei percorsi di cambiamento nell’organizzazione (change management).