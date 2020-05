GM Venture, Enrico Porta senior advisor

GM Venture ha nominato Enrico Porta senior advisor, la società di consulenza si occupa di supportare gli investimenti italiani in Brasile.

Nel suo nuovo ruolo affiancherà il managing partner Graziano Messana su progetti di interim cfo e frational executive nelle filiali brasiliane di aziende italiane.



Enrico Porta è ingegnere ed economista, ha lavorato in ambito finanziario in Deutsche Bank e ha arricchito la sua esperienza in Unilever, per assumere poi ruoli di cfo di Nokia e di cfo di Microsoft in Brasile.