Donne, giovani, precari e part-time: chi non è tornato al lavoro il 4 maggio con la fase due

Uno studio realizzato da Inps e Inapp permette di capire quali lavoratori non abbiano potuto riprendere la loro attività il 4 maggio, con l’avvio della fase due. Si tratta soprattutto di donne, persone con contratti part-time o temporanei, lavoratori precari, con salari più bassi e impiegati in piccole imprese.

Sono precari, giovani, donne e part time i lavoratori che non hanno ripreso la loro attività il 4 maggio, con l’inizio della fase due. Una ricerca condotta da Inps e Inapp evidenzia come chi rimane bloccato è chi già ha meno garanzie e svolge attività temporanee e saltuarie. In particolare, a non poter ripartire sono soprattutto le piccole imprese, insieme a chi ha meno garanzie di sicurezza sul lavoro e una fragilità più elevata sul mercato per il suo settore di riferimento.

Secondo questo studio il 56% dei lavoratori bloccati sono donne, così come il 48% di chi non ha ripreso è rappresentato da lavoratori temporanei. Ancora, il 56% ha un impiego part-time, mentre ben il 44% sono giovani. Il 20%, ancora, sono stranieri, mentre il 46% lavora presso piccole imprese. Si tratta, inoltre, di lavoratori che hanno livelli medi dei salari molto più bassi rispetto a chi, lavorando in settori essenziali, è già ripartito.

In particolare i lavoratori essenziali guadagnano il 127% in più rispetto a quelli dei settori bloccati su base annua. Una differenza del 47% sul salario settimanale: forbice meno ampia perché molti di questi lavoratori sono precari e non svolgono attività per tutti i 12 mesi dell’anno. In sostanza i settori bloccati sono caratterizzati da instabilità forte, con un numero medio di settimane lavorate di 19 contro le 31 dei settori essenziali.

Le attività che non possono ripartire sono soprattutto quelle turistiche e sportive, completamente bloccate. Stop anche all’82% delle attività di alloggio e ristorazione e al 41% delle altre attività di servizi. Sono ripartiti i settori in cui c’è meno rischio di contagio e meno prossimità tra i lavoratori, nonché quelli in cui c’è una maggiore propensione allo smart working. Si è tornati a lavorare soprattutto al Nord in Italia, con una percentuale maggiore nel Nord-Ovest, proprio nelle Regioni in cui si registrano più casi di contagio. I settori riattivati finora, comunque, impattano poco sulle grandi città, dove il problema principale – in questa prima parte della fase due – resta quello dei trasporti.

