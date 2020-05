Loop, agenzia di marketing e comunicazione digitale ha nominato Alessandra Maggio head of operations.

Alessandra Maggio, lavora come consulente e formatrice di Digital Marketing, occupandosi della realizzazione di strategie e piani di web marketing tramite l’ausilio di piattaforme online di advertising a pagamento e non presenti sul mercato.

E’ anche autrice di ‘Manuale di Inbound Marketing’ edito da Area51 Publishing e ‘Come fare Remarketing e Retargeting’ edito da Dario Flaccovio Editore.