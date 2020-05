Coin, Roland Armbruster nuovo ad

Il consiglio di amministrazione di Coin ha nominato Roland Armbruster amministratore delegato della società.

Nel suo nuovo incarico Armbruster si occuperà di rintracciare misure per affrontare le criticità che hanno colpito il settore retail e dirigerà il management team verso il compimento degli obiettivi.

Roland Armbruster, possiede un’esperienza consolidata nel settore retail, ha iniziato nell’area della consulenza gestionale, poi ha avuto incarichi di vertice in aziende di retail internazionali, come Karstadt, Gruppo KaDeWe e Intertoys.





Giorgio Rossi, presidente del cda di Coin ha dichiarato: “La nomina di Roland Armbruster rappresenta un rafforzamento molto positivo che avviene contestualmente alla fase di riapertura dei negozi e di riavvio delle attività nei cantieri per le ristrutturazioni pianificate. C’è grande desiderio di ripartire, tutti i nuovi importanti marchi che nei mesi scorsi avevano manifestato interesse ad entrare negli spazi di Coin hanno già confermato il loro ingresso per la stagione autunno/inverno 2020.”