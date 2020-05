Aeroviaggi apre il 29 maggio le prime tre strutture in Sicilia

Aeroviaggi è pronta all’avvio della stagione estiva 2020 con l’apertura prevista il 29 maggio delle sue prime tre strutture in Sicilia: Pollina Resort nei pressi di Cefalù, Torre del Barone a Sciacca e Brucoli Village ad Augusta. Predisposta a giugno l’apertura delle ulteriori sei strutture del Gruppo presenti in Sicilia e dei quattro villaggi in Sardegna. “Vacanze Sicure” è il claim che accompagna il lancio della stagione Aeroviaggi 2020 nelle due Regioni simbolo del turismo italiano. Il Gruppo – primo tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna, tra le prime dieci catene alberghiere in Italia – ha messo a punto, infatti, nelle proprie strutture tutte le necessarie misure di prevenzione e sicurezza in contrasto a Covid-19, secondo quanto disposto dall’Organizzazione mondiale della sanità e in accordo con le previsioni governative.

“Siamo pronti a ripartire. Intendiamo farlo con tutto l’entusiasmo, l’esperienza e la dedizione che da sempre ci contraddistingue nei nostri 47 anni di attività”, dice Marcello Mangia, nella foto, presidente di Aeroviaggi, “nell’attenta organizzazione delle strutture ci siamo impegnati a realizzare una formula di soggiorno che bilanciasse il bisogno primario di sicurezza dei nostri clienti con l’esigenza di vacanza, il tutto all’insegna del relax e del divertimento. Noi ci crediamo e siamo pronti a ripartire insieme per rilanciare il turismo italiano”.