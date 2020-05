Sanpellegrino, Stefano Bolognese head of internazional business unit

Sanpellegrino ha nominato Stefano Bolognese head of internazional business unit. Nel nuovo incarico, Bolognese si occuperà del business a livello internazionale, in passato ha avuto modo di maturare una carriera ventennale in azienda e consolidato l’esperienza a livello internazionale.

E’ entrato nel gruppo Sanpellegrino nel 2000, dove ha ricoperto diversi incarichi, occupandosi sia del mercato italiano che dell’export.

Nel 2014, come international business unit zone manager Emea & Latam, ha avuto responsabilità di vendite in Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa, gestendo 90 distributori in 70 paesi.

Nel 2017 ha lavorato in Nestlé come business executive officer Buitoni culinary Italia, si è poi occupato del rinnovamento dello stabilimento Nestlé di Benevento in ‘hub internazionale’ e centro per la produzione delle pizze surgelate del marchio Buitoni.