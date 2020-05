IL MONDO DEL MARKETING

Valsoia punta sul settore degli integratori alimentari: 10 milioni in 3 anni a supporto ADV

La nuova gamma verrà sostenuta da una campagna digital, stampa, ooh e in autunno anche tv

Valsoia entra nel segmento degli integratori alimentari proponenendo, per il canale GDO, una linea completa di integratori naturali 100% vegetali.

La novità sarà sostenuta da una campagna di comunicazione che prevede attività digital, uscite su stampa specializzata e consumer, affissioni e dall’autunno una rilevante presenza in televisione.

L’intera linea, che nasce dalla collaborazione tra i laboratori Health & Science di Giellepi, comprende 7 referenze che copriranno le 6 categorie principali del mercato: sistema cardiovascolare (2 referenze), benessere intestinale, azione depurativa, rinforzo difese immunitarie, controllo peso, multivitaminico.

Andrea Panzani, a.d. e d.g. di Valsoia commenta: “Il mercato degli integratori è di grande dimensione (3.3 miliardi), ancora in crescita e principalmente concentrato in farmacia (90%). Il nostro progetto ha avuto origine oltre due anni fa e prevede una proposta innovativa di prodotti naturali 100% vegetali sviluppati dai nostri laboratori di ricerca unitamente ad un Istituto specialista nella formulazione esclusiva di integratori farmaceutici (Health & Science Giellepi). Il nostro obiettivo è la crescita del segmento integratori in GDO grazie alla elevata qualità ed efficacia dei prodotti proposti garantiti dalla forza della marca Valsoia che ha predisposto ingenti investimenti a supporto del lancio. Siamo fiduciosi che questo progetto innovativo supporterà la crescita del mercato di riferimento, dei nostri partners e della nostra società. Seppur sia prematuro fare previsioni, le premesse per raggiungere una crescita a doppia cifra nei prossimi tre anni superando circa i 10 milioni sono favorevoli”.