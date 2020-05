Carlo Erba nominato direttore commerciale di De Nigris

Carlo Erba, assumerà da fine giugno la carica di Direttore Commerciale De Nigris 1889, andando a sostituire Giovanni Garagnani.

Erba possiede esperienze professionali in aziende come Cirio De Rica, Conserve Italia e Petti.

Gli obiettivi che si prefigge sono la marca, il posizionamento premium, la differenziazione, l’anticipo di nuovi trend di mercato, sinergia tra brand e private label.



Carlo Erba ha dichiarato “Considero Giovanni Garagnani, che conosco dal 2006 quando era Direttore Generale in Cirio De Rica, un riferimento.

In questi anni è capitato spesso di scambiarci opinioni e di percorrere strade parallele nello sviluppo di questi due grandi brand dell’agroalimentare italiano. Oggi quindi sono onorato di poter dare continuità al percorso fin qui svolto in De Nigris per consolidare il ruolo di specialista della categoria di un’azienda profondamente innovativa ed in continua crescita”.