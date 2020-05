Alessandra Benozzo nuova Marketing and Business Development Manager di Greenberg Traurig Santa Maria

Alessandra Benozzo è stata nominata dallo studio legale Greenberg Traurig Santa Maria come marketing and business development manager.

Benozzo ha un’esperienza ventennale nell’ambito del marketing e della comunicazione; è stata per 10 anni marketing and communications manager di un primario studio legale internazionale e ha collaborato con un importante gruppo editoriale.

Luigi Santa Maria, co-managing partner di Greenberg Traurig Santa Maria sostiene: “L’ingresso di Alessandra Benozzo arriva in un momento storico complesso e importante per lo studio. Il periodo che stiamo vivendo impone una capacità di visione strategica relativa alle attività di marketing basata anche sul cambiamento repentino del mondo dell’economia e del lavoro a cui si aggiunge l’entrata del nostro studio, pochi mesi fa, all’interno del network internazionale Greenberg Traurig. L’incarico assunto da Alessandra, infatti, sarà anche quello di coordinamento delle attività di marketing a livello internazionale portando le best practice straniere in Italia e viceversa”.