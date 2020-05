Worldz, nuove nomine

Andrea Bracco nel ruolo di Sales Executive Manager, Francesco Strazzante, Tiberio Teodori e Giulio Palmadori Web Developer

Worldz accoglie quattro nuovi professionisti nel suo team, sono Andrea Bracco, nel ruolo di Sales Executive Manager e tre Web Developer, Francesco Strazzante, Tiberio Teodori e Giulio Palmadori.

La startup digitale milanese segna un trend controcorrente, il 2020 è un anno positivo, tanto da richiedere nuove assunzioni per far fronte alle nuove sfide di un mercato .

Joshua Priore, fondatore e Ceo dell’azienda sostiene:“Negli ultimi due mesi le vendite online sono incrementate notevolmente. Per continuare a offrire un servizio innovativo e di qualità ai nostri clienti, abbiamo dovuto potenziare l’organico con l’introduzione di 4 nuove figure professionali, con le quali superiamo ora la quota di 20 professionisti. Abbiamo rafforzato notevolmente un reparto per noi strategico come quello degli sviluppatori, assumendo tre Web Developer, Francesco Strazzante, Tiberio Teodori e Giulio Palmadori. Abbiamo poi ampliato un altro ambito chiave con una figura di esperienza, Andrea Bracco, nel ruolo di Sales Executive Manager”.

Andrea Bracco, ha iniziato a lavorare nella comunicazione e marketing, ha collaborato come consulente freelance con diverse web agency e con aziende del settore, come HP Italy e Italiaonline.

Francesco Strazzante, affianca agli studi in ingegneria informatica la collaborazione con alcuni team di developer, trattando di sviluppo del back-end.

Tiberio Teodori, ha intrapreso la sua carriera di sviluppatore web nel collaborando inizialmente con agenzie e poi con aziende nel ruolo di sviluppatore front-end e back-end. Ha lavorato presso importanti aziende,seguendo progetti complessi per grandi brand.

Giulio Palmadori, ha collaborato in qualità di Cto con importanti aziende, sia nazionali che internazionali come Yoox Net a Porter, Snai, Wind.

Da quest’anno ha iniziato a lavorare nello sviluppo e gestione tecnica degli applicativi web di Eunica, come Cto.