Microsoft svela un poker di Surface

In arrivo due nuovi computer 2-in-1, auricolari e cuffie

Microsoft cala un poker di Surface. La compagnia di Redmond ha svelato quattro nuovi prodotti della linea: il Surface Book 3, il laptop più potente e destinato ai professionisti; il Surface Go 2, un 2-in-1 leggero e pratico da portare in giro; più un paio di auricolari e un paio di cuffie. Il Surface Book 3, da 13 o 15 pollici, è un prodotto pensato per professionisti.



Ha processore Intel di decima generazione, fino a 32 GB di Ram e 2 TB di memoria, display staccabile di qualità elevata. Tra i punti di forza c’è la batteria, che promette fino a 17 ore e mezzo di autonomia. Arriverà nei negozi il 5 giugno con un listino che parte dai 1.850 euro.

Più piccolo, anche nel prezzo, il Surface Go 2, con schermo da 10,5 pollici rispetto ai 10 del modello precedente e un ingombro più sottile. Ha una fotocamera frontale da 5 megapixel e posteriore da 8 mp, con la app Camera per scansionare documenti e lavagne di lavoro. L’autonomia è di 10 ore. Disponibile dal 12 maggio a partire da 470 euro.

A completare la linea le cuffie Surface Headphones 2, che vantano un’autonomia di 20 ore e 13 livelli di cancellazione del rumore regolabili dalla cuffia, e gli auricolari true wireless Surface Earbuds, che si caratterizzano per i molteplici controlli touch. Entrambi disponibili dal 12 maggio a 280 e 220 euro rispettivamente.





