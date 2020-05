Illumia: in 2019 cresce fatturato, utile a 4 milioni (+37%)

Nuovi clienti +50%

Numeri in crescita per il Gruppo Tremagi, la holding che controlla le attività dell’operatore elettrico Illumia, che ha chiuso il 2019 con un fatturato di quasi 1 miliardo di euro ( 917,31 milioni) in rialzo rispetto ai 902,67 milioni del 2018 e con un utile a 4,06 milioni contro i 2,95 dello scorso anno (+37%) . Notevole, spiega una nota , l’ aumento dei volumi venduti di gas, con un incremento del 23%. L’ ebitda che si attesta a 22,3 milioni di euro (20 milioni nel 2018). I led venduti dal gruppo hanno segnato un + 11%.



Nel 2019 il numero di nuovi clienti acquisiti , è cresciuto del 50% (dai 113.916 del 2018 ai 170.993 del 2019).

