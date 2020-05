GSK Consumer Healthcare, Giuseppe Abbadessa general manager

GSK Consumer Healthcare (GSK CH), ha annunciato la nomina di Giuseppe Abbadessa a general manager di GSK Consumer Healthcare Italia.

Giuseppe Abbadessa già general manager in Pfizer Consumer Healthcare dal 2017, è entrato in in azienda nel 2019 per dirigere il processo di unificazione avviato a fine 2018.

Abbadessa ha un’ esperienza aziendale ventennale in ambito marketing & sales; è entrato in questo settore nel 1996, le sue prime esperienze sono state in Henkel, poi ha lavorato in Reckitt & Benckiser, Kraft Foods, L’Oreal Italy e infine in Pfizer Italia.