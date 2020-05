Ennesima truffa ai tempi del Coronavirus: falsi buoni Coop e Conad per rubare i dati dei consumatori

La pandemia da Coronavirus ha creato un vero e proprio caos informativo nel quale molto spesso, girano purtroppo anche fake news e messaggi truffaldini.

Proprio in questi giorni sta girando in rete una nuova truffa che promette buoni Coop dal valore di 250 euro per la distribuzione di generi alimentari gratuiti destinati a sostenere la popolazione durante l’epidemia.

Il fatto è stato denunciato dalla stessa Coop alla Polizia postale, che ora sta provvedendo ad oscurare la pagina.



Nel post truffaldino si legge “Coop sta distribuendo generi alimentari gratuiti del valore di 250 € per sostenere la nazione durante la pandemia di Corona” e ancora “Sbrigati! Raccogli il tuo voucher GRATUITO qui: http://xxxxxxxxxxxxxxx”. Cliccando sul link, il malcapitato consumatore si ritrova su un falso sito internet di Coop, dove deve inserire i dati anagrafici per ottenere il voucher gratuito.

Peccato però, che il buono non esista e che l’obiettivo dei truffatori sia soltanto quello di sottrarre i dati personali, facendo leva sulle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando durante l’emergenza sanitaria.

Coop, in un avviso rivolto ai propri consumatori, ha fatto sapere di essere totalmente estranea a questa iniziativa a carattere di truffa che non riguarda in alcun modo la propria attività commerciale e le iniziative messo in atto per sostenere il Paese in questo momento di emergenza.

Analogamente, anche Conad ha diffuso un avviso per segnalare ai propri clienti la circolazione via e-mail e WhatsApp di alcuni messaggi truffaldini che sfruttano il nome della catena per sottrarre i dati personali degli utenti. Anche nel caso di Conad, come nel caso di Coop, i truffatori rimandano a siti che, all’apparenza sembrano appartenere a Conad e promettono buoni sconto da utilizzare nei punti vendita o altri vantaggi economici, con messaggi come questo: “Il supermercato Conad ha annunciato che regalerà un “coupon gratuito di € 500 durante lo stato di emergenza. Ottieni il tuo coupon all’indirizzo http://xxxxxxxxxxxxxxx”.

Sia Coop che Conad raccomandano quindi di consultare esclusivamente i rispettivi siti internet per conoscere le iniziative messe in campo per affrontare l’emergenza coronavirus (per consultare il sito di Coop: https://www.e-coop.it/r/home, per il sito di Conad: https://www.conad.it/ ).

La Polizia postale raccomanda di verificare sempre le informazioni sui siti ufficiali, non cliccare mai sui link contenuti in messaggi simili e, soprattutto, di non compilare moduli online con dati personali. Si ricorda che le sospette truffe possono essere segnalate alla Polizia postale.