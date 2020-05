Borsa: Europa apre positiva, si guarda a fase 2 pandemia

Londra (+0,21%), Francoforte (+0,33%), Parigi (+0,52%)

Le Borse europee aprono in lieve rialzo con gli investitori che restano alla finestra sull’andamento della seconda fase della pandemia da Covid-19. Si resta in attesa di un vaccino per il virus mentre l’economia globale mostra difficoltà a ripartire. Fari puntati anche sull’andamento del prezzo del petrolio.

L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,36%. In positivo Londra (+0,21%), Francoforte (+0,33%), Parigi (+0,52%) e Madrid (+0,6%).

La Borsa di Milano apre in rialzo. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,56% a 17.255 punti.

