In Iraq uno YouTuber ha trovato una Ferrari appartenuta al figlio di Saddam

La Ferrari F40 a lungo abbandonata che apparteneva al famigerato figlio dell’ex dittatore iracheno Saddam Hussein, Uday Hussein, è stata scoperta nel nord dell’Iraq dopo una ricerca di una settimana. Poco più di una settimana fa, uno YouTuber di nome Ratarossa ha messo una taglia alla supercar italiana e ha istituito una missione per trovare quella che è stata l’automobile di Uday Hussein, noto per il suo stile di vita stravagante e il suo amore per le sue auto prima della sua morte nell’invasione degli Stati Uniti del 2003. La speranza di Ratarossa era quella di trovare l’auto abbandonata – precedentemente mostrata da altri in Iraq senza che la sua posizione fosse nota – e di trasportarla nel Regno Unito per ripararla. Sebbene il compito sembrasse impossibile, sono emersi numerosi contatti – insieme all’aiuto di Chris “Big Chris” Smith della società di riparazione auto Gas Monkey Garage che ha il suo canale YouTube – che sono riusciti a identificare l’ambiente circostante come la città di Erbil, la capitale settentrionale del Kurdistan iracheno. Secondo quanto riferito, Big Chris aveva già trovato l’auto nel 2016 in un precedente viaggio in Iraq, ma aveva detto a Ratarossa che era coperta di polvere e sabbia e mancava componenti essenziali che le impedivano di mettersi in moto. Questa recente ricerca ha scoperto che l’auto rimane in quello stato, e l’accordo iniziale per trasportarla nel Regno Unito e ripararla è stato abbandonato anche a causa dell’attuale prezzo di vendita stabilito dall’attuale proprietario dell’automobile di 1.150.000 dollari e del fatto che la logistica nel trasporto e nello svolgimento l’attività sarebbe troppo complessa e costosa rispetto ai vantaggi di farlo. La supercar è stata tuttavia spostata in un garage più sicuro. La sorella di Uday, Raghad, che vive in Giordania, ha fatto sapere attraverso Twitter che potrebbe fare causa a chiunque possieda proprietà personali della sua famiglia. “Perseguiremo tutti coloro che hanno acquisito una proprietà personale della famiglia, questa e altre cose”, ha minacciato, aggiungendo che “avvertiamo gli altri di non impegnarsi in tali questioni per qualsiasi motivo perché saranno soggetti a responsabilità legale”.