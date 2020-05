In arrivo nuova ordinanza: tutto il nucleo familiare potrà muoversi, ma sempre in giornata

L’Emilia-Romagna allarga le maglie per gli spostamenti verso le seconde case. Il governatore Stefano Bonaccini firmerà oggi una nuova ordinanza per consentire all’intero nucleo familiare, non più solo a una persona, di raggiungere la propria abitazione non di residenza, con rientro sempre in giornata.

Sarà possibile anche uscire dalla propria provincia e quindi gli spostamenti sono ora consentiti su tutto il territorio regionale. Bonaccini lo annuncia questa mattina nel corso di una conferenza stampa in videocollegamento su un nuovo bando per le giovani coppie in montagna. “Oggi faremo il provvedimento- afferma il presidente- estenderemo a tutta la famiglia e anche oltre la provincia di riferimento, con rientro in giornata, la possibilità di andare nelle seconde case, perche’ abbiamo visto che gli spostamenti si sono svolte tutte in ordine e senza problemi”, spiega Bonaccini.

LaRepubblica.it