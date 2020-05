IL MONDO DEL MARKETING

Renault riparte: La campagna a supporto del “restart”

Dal 10 maggio il gruppo automobilistico torna in tv e online a supporto della riapertura degli showroom in tutta Italia

Il Gruppo Renault riapre le porte dei propri showroom in Italia. E lo fa in totale sicurezza, con una gestione del cliente totalmente digitalizzata, nuove modalità di acquisto ed interazione con i clienti ed un importante piano di vantaggi concreti a loro supporto.

Tra questi, spiccano le promozioni Renault Restart e Super Ripartenza Dacia, grazie alla quali i clienti, una volta individuata la vettura desiderata ed il piano finanziario più consono alle proprie esigenze, paghino solamente 1 euro anziché la rata risultante dal piano finanziario scelto, fino ad un massimo di 6 rate.

Le promo Renault Restart e Super Ripartenza Dacia, che intendono dare un segnale di sostegno concreto ai clienti in questa fase delicata, saranno comunicati attraverso un piano pubblicitario che partirà il 10 maggio, declinato in tv nazionale ed esteso sui canali digitali e social Renault e Dacia Italia. I principali partner di comunicazione del gruppo automobilistico francese, che di recente ha scelto Luca De Meo come nuovo direttore generale, sono Publicis e OMD.