Crai: con la spesa online consegna gratis per tutti i romani fino a fine Maggio

Il servizio è attivo sul sito di e-commerce Crai Spesa Online

Il Gruppo Crai – visto il successo dell’iniziativa nel mese di marzo e di aprile – ha deciso di proseguire anche per tutto il mese di maggio con la consegna gratuita anche per le spese sotto ai 70€ per tutti coloro che fanno la spesa online (a partire da 30€ di spesa) nei 4 negozi Crai presenti a Roma e provincia.

L’iniziativa è supportata dai negozi Crai che sono presenti sul sito www.craispesaonline.it.

Inoltre, per i territori coperti dal servizio di Crai Spesa Online, è possibile effettuare anche gli ordini telefonicamente, chiamando il numero verde 800-550088.

Attualmente, il servizio di Crai Spesa Online, l’e-commerce di prossimità, è attivo con oltre 170 negozi in 14 regioni.