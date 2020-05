Cdp supporta Gruppo Sanlorenzo con un finanziamento da 10 milioni, per i nuovi investimenti

Cassa Depositi e Prestiti (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) supporta l’espansione del Gruppo Sanlorenzo, leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e superyacht di alta gamma, con un finanziamento da 10 milioni di euro per nuovi investimenti previsti dal gruppo per il periodo 2020-2022. L’operazione, afferma una nota, contribuirà allo sviluppo e alla introduzione sul mercato di innovazioni e di tecnologie d’avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a principi di sostenibilità. Il gruppo Sanlorenzo impiega circa 480 persone, collabora con 1.500 aziende artigiane qualificate e conta una rete di distribuzione internazionale e di servizi diffusa in tutto il mondo. L’azienda, quotata nel segmento Star del Mercato Telematico Azionario, è presente sul territorio con quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa. Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della società, ha commentato: “Siamo molto lieti di avere un partner di così elevato standing come Cassa Depositi e Prestiti per i nostri programmi di ricerca, sviluppo e innovazione in cui continuiamo ad investire importanti risorse. In un contesto come quello attuale di grande cambiamento dettato dall’emergenza Covid-19, Sanlorenzo ha confermato tutti gli investimenti destinati allo sviluppo dei nuovi prodotti poiché siamo convinti che l’innovazione rivesta un ruolo fondamentale per lo sviluppo futuro e per affrontare le nuove sfide”.