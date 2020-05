Axyon Al, Francesca Campanelli nuova chief commercial officer

Axyon AI ha nominato Francesca Campanelli nuova chief commercial officer.

Campanelli possiede un’esperienza ventennale nel settore dell’asset management, ha iniziato come portfolio manager presso Allianz Global Investor, poi come sales presso BlackRock e come country manager presso Muzinich & Co.

E’ stata inoltre head of product development in Quaestio Capital Management.

Daniele Grassi, ceo di Axyon AI ha dichiarato:

“In linea con la recente espansione del nostro advisory board e con la nomina di Elena Bittante come membro indipendente del cda, continuiamo a portare avanti il nostro percorso di crescita dando il benvenuto a Francesca quale nuova cco”.