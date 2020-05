Apple WWDC20 online dal 22 giugno

Una settimana eventi, anche sezione dedicata a studenti

La 31/ma conferenza degli sviluppatori di Apple (Wwdc) l’annuale appuntamento in cui Cupertino fa vedere le novità future, soprattutto sul fronte dei sistemi operativi, si terrà online a partire dal 22 giugno. Sarà disponibile gratuitamente per tutti gli sviluppatori tramite l’app Apple Developer e sul sito Apple Developer. Ci sarà inoltre la Swift Student Challenge, un’opportunità per gli studenti di mettere in mostra la loro passione per la programmazione.

“La Wwdc20 sarà l’edizione di maggior respiro nella nostra storia, per un’intera settimana nel mese di giugno, riunirà in un formato senza precedenti la nostra comunità globale di oltre 23 milioni di sviluppatori, che saranno proiettati nel futuro delle piattaforme Apple”, dice Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. Per la sezione dedicata agli studenti che riguarda il linguaggio di programmazione Swift, i ragazzi posso inviare fino al 18 maggio la loro candidatura.





ANSA