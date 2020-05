Coronavirus, WINDTRE Business con Telefono Amico Italia

‘Cloud Contact Manager’, in partnership con Your Voice, supporta l’operato della onlus durante l’emergenza Covid-19

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, attraverso il brand WINDTRE Business supporta, in partnership con Your Voice, Telefono Amico Italia nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. L’azienda, infatti, ha concordato la fornitura, a condizioni agevolate, della soluzione ICT ‘Cloud Contact Manager’, per consentire ai volontari della onlus di continuare a svolgere la propria attività in maniera sicura e nel pieno rispetto delle disposizioni delle autorità legate all’emergenza Covid-19.



Grazie alle funzionalità di ‘Cloud Contact Manager’, infatti, Telefono Amico ha potuto effettuare la consueta attività gratuita di ascolto, attenzione e supporto alle persone in situazione di crisi o di disagio, un aspetto particolarmente significativo in questo periodo di isolamento. A testimoniarlo è la media di circa 400 chiamate gestite ogni giorno dai volontari nelle ultime settimane, con un picco di quasi 1.400 telefonate durante le festività pasquali. Telefono Amico Italia è un’organizzazione di volontariato che, attraverso un servizio anonimo, offre supporto per superare le tensioni emotive e ritrovare benessere nelle relazioni personali. La onlus, inoltre, promuove la cultura dell’ascolto empatico come fattore di salute emozionale e di contrasto alla solitudine. Telefono Amico Italia è membro del comitato internazionale di Ifotes (International Federation of Telephone Emergency Service), l’organizzazione internazionale che riunisce le helpline in Europa e nel Mondo. ‘Cloud Contact Manager’ è una web dashboard fornita da WINDTRE Business in partnership con Your Voice, per consentire alle aziende di gestire e automatizzare le comunicazioni multicanale, oltre che di abilitare il lavoro in modalità ‘smart’.