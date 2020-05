Talea, nuove nomine: Cristina Catalano, Massimiliano Lissi e Fabrizio Lanzoni

La tax legal advisory Talea ha annunciato 3 nuove nomine, arrivando ad un numero totale di 16 soci, i nuovi partner sono Cristina Catalano e Massimiliano Lissi, mentre l’incarico di salary partner è stato affidato a Fabrizio Lanzoni.



Cristina Catalano, dirige l’area employment, ha esperienze nel diritto del lavoro in vari e celebri studi legali. Si occupa dell’assistenza dei clienti nazionali e internazionali in tutti gli aspetti circoscritti alle risorse umane.

Ha competenze nel contenzioso giuslavoristico e segue i clienti anche nei rapporti di agenzia e distribuzione commerciale. Fa parte di Agi-Avvocati Giuslavoristi Italiani e Eela.

Massimiliano Lissi, è a capo del penale di impresa, ha competenze nella sfera della compliance con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti.

Guida vari organismi di vigilanza di società private e di partecipate dalla pubblica amministrazione.

Fabrizio Lanzoni ha avuto modo di fare esperienza, presso primari studi legali e in Talea, in materia di M&A, contratti di finanziamento e consulenza corporate.