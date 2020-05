Mastercard Europe, Mark Barnett nuovo presidente

Mark Barnett è il nuovo presidente di Mastercard Europe e in questo nuovo incarico, sarà responsabile della strategia e dei risultati di business di Mastercard in Europa.

Barnett riporterà direttamente a Gilberto Caldart, President for International e dal primo giugno entrerà anche a far parte del Comitato direttivo di Mastercard.

In passato Barnett ha ricoperto l’incarico di Divisional President per Regno Unito, Irlanda del Nord e Paesi Baltici.

E’ entrato in azienda nel 2003 e negli anni ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di leader del settore payment consulting, prima in Europa e dopo a livello globale. Ha un’esperienza ventennale nel settore bancario e dei pagamenti.