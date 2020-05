Livio Proli nuovo AD di Missoni

Missoni ha un nuovo AD, Livio Proli. Il manager vanta una lunga esperienza nel gruppo Armani, dove è stato direttore generale e consigliere delegato di Giorgio Armani Spa, di presidente e AD delle società GA Retail Srl e GA Operations Spa e ha ricoperto la presidenza di Olimpia Basket Milano.

“Livio Proli avrà la responsabilità di sviluppare il business di Missoni, in modo ambizioso e sostenibile, anche alla luce delle nuove condizioni sociali, economiche e finanziarie che si andranno a ridefinire sui mercati internazionali per gli effetti domino della pandemia Covid-19”.ha dichiarato il marchio.

Angela Missoni, il presidente e direttore creativo ha dichiarato:

“Sono certa che Livio Proli, con il suo talento e la sua ricca esperienza, saprà valorizzare il potenziale di Missoni e guidare la sua squadra con la giusta leadership, assicurandone la necessaria evoluzione nel contesto sfidante in cui ci troviamo. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con lui e affrontare insieme gli ambiziosi progetti che ci attendono”.

Maurizio Tamagnini, AD di Fsi ha aggiunto:

“Sono particolarmente soddisfatto dell’arrivo di Livio Proli alla guida di Missoni. La sua importante esperienza nel lusso Made in Italy sarà fondamentale per far crescere un brand iconico della moda come Missoni. Come Fsi crediamo che alla ripresa post pandemia, Missoni potrà ripartire esprimendo al meglio le sue caratteristiche di unicità e Livio Proli sarà il motore della sua espansione”.