Accenture Interactive Europa, il nuovo presidente è Massimo Morielli

Massimo Morielli, è stato nominato presidente di Accenture Interactive al posto di Anatoly Roytman, fino alla nuova nomina aveva ricoperto la carica di digital lead per Italia, Europa Centrale e Grecia.

Morielli sarà il responsabile nella definizione della strategia, controllando la crescita del business e occupandosi dei team in tutta Europa.

In questo nuovo ruolo, riferirà a Brian Whipple global chief executive e lavorerà al fianco di Glen Hartman, lead per il mercato nord americano, e del growth market lead Flaviano Faleiro. Morielli è in azienda dal 1994, diventato managing director della società in Italia nel 2005, per assumere l’incarico di media and entertainment lead per Italia, Grecia e i mercati emergenti.