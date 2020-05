Soundreef, Adrian Berwick è il nuovo ceo

Adrian Berwick è stato nominato nuovo ceo di Soundreef Ltd, l’ente si occupa della gestione indipendente del registro pubblico dell’Intellectual Property Office del Regno Unito, della Spagna, della Grecia e della Repubblica Ceca.

Il nuovo incarico è stato reso noto dopo la riorganizzazione del management aziendale, nel Consiglio di amministrazione, oltre a Berwick, ci saranno anche Francesco Danieli e Antonio Ciriani, con incarichi di director.

Berwick possiede una considerevole esperienza manageriale e un track record nella Music Industry.

In passato è stato manager e produttore di artisti, ha avuto incarichi diversi come presidente di Bmg Ricordi Spa, managing director in Polydor/Polygram Italy, e ruoli manageriali nell’industria musicale.

Davide d’Atri, fondatore e ceo di Soundreef S.p.a. ha commentato:

“Siamo molto felici. Quello di Adrian Berwick è certamente un alto profilo dal punto di vista

professionale ma anche una persona di cui, in questi 4 anni di lavoro insieme, abbiamo potuto apprezzare

le significative doti umane. La sua grande esperienza nell’industria musicale è stata davvero importante per la crescita di Soundreef e siamo sicuri che in questo nuovo ruolo potrà ancor di più dare il suo significativo contributo allo sviluppo della nostra realtà.”