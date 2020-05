Philip Morris Italia, Marco Hannappel è il nuovo presidente

Marco Hannappel nel nuovo incarico, porterà avanti l’obiettivo di creare un futuro senza fumo, velocizzando la sostituzione delle sigarette con prodotti senza combustione.

Hannappel ha iniziato la sua carriera professionale in Procter & Gamble, successivamente ha lavorato in Beiersdorf e in Philips, dove ha assunto i ruoli di presidente e amministratore delegato di Philips Tv per Italia e presidente e amministratore delegato di Tp Vision per il sud Europa. In Samsung nel 2013, ha ricoperto il l’incarico di vice presidente di Samsung Electronics Italia, e nel 2011 è stato vice presidente di Confindustria Anitec-Assinform con deleghe nazionali all’elettronica e all’ambiente.

Nel 2019 Hannappel ha assunto l’incarico di amministratore delegato in Philip Morris Italia, dove sta portando l’azienda nel processo di transizione dal business convenzionale a quello dei prodotti tecnologici senza combustione.