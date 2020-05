IL MONDO DEL MARKETING

Santander Consumer Bank e il suo debutto in tv con quattro spot

L’agenzia Frame Communication si è occupata della creatività, della produzione e della pianificazione in partnership con il centro media torinese Asset

Santander Consumer Bank comunica per la prima volta in televisione in Italia e lo fa con la collaborazione di Frame Communication, agenzia con cui la società lavora da tempo, e Asset, scelta invece per la pianificazione della campagna.

“Santander. Più vicina ai tuoi desideri” è il messaggio veicolato da uno spot che parla di progetti futuri, centrando il sentire comune degli italiani in questo particolare momento. In giorni così delicati e problematici, a causa dell’epidemia da Covid-19, in cui molte persone si ritrovano in un’improvvisa condizione di instabilità economica, la campagna di Santander Consumer Bank afferma la vicinanza agli italiani, offrendo un sostegno concreto attraverso le sue soluzioni di prestito.

“Dentro di noi abitano tanti desideri e sogni da realizzare…”: inizia così lo spot multi-soggetto ideato da Frame Communication, che ha seguito anche la produzione video. Lo storytelling rende protagonista il quotidiano, attraverso situazioni in cui è facile riconoscersi. Nei momenti a casa che tutti stiamo sperimentando in questi giorni, ognuno a suo modo si confronta con esigenze e desideri, che sono più vivi che mai. Per realizzarli, Santander Consumer Bank ha una soluzione per tutti, attraverso una consulenza personalizzata per ottenere un prestito in 24 ore contattando il numero verde.

Dal punto di vista del marketing strategy la campagna, oltre a promuovere le soluzioni finanziarie di Santander Consumer Bank, come prestiti personali e cessioni del quinto dello stipendio e della pensione, ha l’obiettivo di aumentare la brand awareness sul territorio italiano del gruppo bancario spagnolo come istituto di credito e di finanziamento alle persone.

La pianificazione media è stata curata da Frame Communication in partnership con il centro media torinese Asset. Il format da 15 secondi prevede una una declinazione multi-soggetto al fine di poter presidiare i differenti target della comunicazione.

Il planning, in partenza il 3 maggio, è previsto sulle principali emittenti generaliste e specializzate di Rai e Mediaset, con una copertura media di oltre il 75%, per più di 180 milioni di contatti potenziali ed una presenza nel prime time del 43%. Il flight terminerà il 30 maggio dopo circa un mese di on-air complessivo

Santander Consumer Bank, promotrice dell’iniziativa pubblicitaria, è la banca italiana di credito al consumo che fa parte del Gruppo Bancario Santander. Ha sede a Torino ed è presente in tutta Italia con filiali dirette, agenzie ed operatori commerciali convenzionati.