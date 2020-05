Federico Poletti nuovo direttore comunicazione e marketing di White

White, il salone milanese di moda contemporary e di ricerca, si sta occupando della creazione di nuovi servizi digital oriented per buyer ed espositori.

E’ stato inoltre nominato Federico Poletti a direttore comunicazione e marketing di White.

Poletti è fondatore ed editorialista della testata Manintown, possiede varie esperienze nella comunicazione, in prevalenza digitale, tra cui il lancio del progetto TheCorner per YOOX, collaborazioni con Pitti Immagine, Fiera di Vicenza e con lo stesso White.

Poletti come ultima esperienza di Brand Communication Manager di Sportmax lo ha visto dedicarsi nel rilancio dell’etichetta sportiva del gruppo reggiano Max Mara per la celebrazione dei 50 anni.

“Sono molto contento di questo ruolo e della sfida lanciatami nell’innovare e ripensare la comunicazione di White” ha commentato Federico Poletti in un comunicato.

“Tante fiere in passato hanno provato a lanciare piattaforme B2B, ma senza reali riscontri, specie da parte dei buyer. Per questo con White, e con Massimiliano Bizzi in prima linea, stiamo pensando a come creare una serie di servizi di comunicazione (complice il digital) che possano concretamente supportare le aziende” conclude.