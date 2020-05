Eu-Gene Sung nuovo Chief Financial Officer di IAS

Leader globale nell’ad verification nel settore digitale, la Integral Ad Science (IAS), ha nominato come nuovo Chief Financial Officer, Eu-Gene Sung.

Nel suo nuovo incarico, Sung riporterà all’amministratore delegato Lisa Utzschneider, e sarà alla guida dell’organizzazione delle strategie finanziarie per ottenere risultati e un avanzamento di crescita del business, in particolare si dedicherà alla supervisione della finanza e della contabilità. L’incarico sarà operativo dal 6 maggio 2020.

«In IAS abbiamo obiettivi ambiziosi e l’esperienza di Eu-Gene che ha lavorato a stretto contatto con i CEO per far crescere le aziende, sia in termini di ricavi che di redditività, la rendono la persona ideale per questo ruolo. Lei eccelle nel gestire complesse organizzazioni e settori globali. Sono entusiasta di darle il benvenuto nel team e non vedo l’ora di lavorare insieme per aumentare l’efficienza operativa e la crescita dei ricavi» ha commentato Lisa Utzschneider, Chief Executive Officer di IAS .

Sung è entrata in IAS dopo aver lavorato per tre anni come Chief Financial Officer di BSE Global, dove aveva la responsabilità del settore finanziario, tecnologico e di analisi.

In passato ha avuto un’ esperienza decennale in Interpublic Group con vari incarichi. Inoltre è stata anche CFO di McCann New York, dove ha collaborato alla guida del team occupato nella crescita dei ricavi e profitti.