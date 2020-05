Quelle stringhe intrecciate alle mani che simulano il tatto nella realtà virtuale

Il dispositivo pesa 30 grammi e potrebbe costare 50 dollari. Un sensore Leap Motion traccia i movimenti della mano e delle dita. Quando rileva che si è in prossimità di un ostacolo, i cricchetti attivano una sequenza adatta a riprodurre la conformazione dell’oggetto. L’esperimento della Carnegie Mellon University

Sono delle speciali stringhe che vanno intrecciate sulle mani e hanno il potere di rendere ancora più “reale” la realtà virtuale. Un’esperienza di contatto unica. Questo sistema infatti restituisce un feedback tattile estremamente realistico che consente di simulare la sensazione di muri e oggetti solidi nella realtà virtuale. L’esperimento è stato condotto dai ricercatori della Carnegie Mellon University e i risultati sono stati presentati negli atti della conferenza dell’Association for Computing Machinery’s Digital Library.

In particolare, lo studio riporta di un dispositivo in grado di riprodurre le sensazioni derivanti dal contatto con ostacoli, oggetti pesanti e superfici particolari. “I sistemi di realtà virtuale attuali sono in grado di ricreare esperienze visive coinvolgenti, ma raramente restituiscono agli utenti delle sensazioni complete. Bloccando le stringhe sulla mano quando questa si trova a contatto con un muro virtuale, invece, il nostro dispositivo riproduce la sensazione del tatto”, ha spiegato Cathy Fang, laureanda in Ingegneria meccanica presso la Carnegie Mellon University.

“Allo stesso modo, il meccanismo a corde consente alle persone di ‘sentire’ i contorni degli oggetti virtuali, di percepire la resistenza quando si appoggiano su un mobile o addirittura di battere il cinque a un personaggio virtuale”, ha detto ancora Fang. “Pareti, mobili, muri e superfici complesse sono elementi chiave per costruire mondi virtuali coinvolgenti, eppure i sistemi VR attuali fanno poco più che vibrare. Questo dispositivo viene invece montato sulla spalla, con le stringhe caricate a molla per ridurre il peso, consumare meno energia e contenere i costi”, ha aggiunto Chris Harrison, docente presso l’Istituto Human-Computer Interaction della CMU. “L’esperienza è sorprendente, è divertente esplorare la sensazione che deriva dagli oggetti irregolari, come una statua”, ha commentato Matthew Dworman, ingegnere presso la CMU.

Altri studi hanno utilizzato le stringhe per restituire le sensazioni derivanti dalla realtà virtuale, prevedendo però il controllo tramite motori pesanti e costosi, sia dal punto di vista economico che energetico. “Per mantenere la tensione delle corde, abbiamo pensato di utilizzare dei divaricatori a molla, come quelli che si usano per i badge identificativi. E’ necessaria solo una piccola quantità di energia elettrica per agganciare il dispositivo di chiusura, simile a un cricchetto, quindi il sistema è efficiente dal punto di vista energetico e può funzionare a batteria”, hanno spiegato gli autori. “Un sensore Leap Motion traccia i movimenti della mano e delle dita. Quando il sensore rileva che la mano dell’utente è in prossimità di un ostacolo, i cricchetti si innestano con una sequenza adatta a riprodurre la conformazione dell’oggetto nella realtà virtuale.

L’intero dispositivo pesa meno di 30 grammi e potrebbe costare meno di 50 dollari. Il sistema potrebbe essere implementato in giochi ed esperienze di realtà aumentata che comportano l’interazione con oggetti fisici, come labirinti, ma anche per visite virtuali a musei. “In momenti in cui non è fisicamente possibile visitare i negozi al dettaglio, inoltre, potrebbe essere utile per fare acquisti”, conclude Fang.

Repubblica