Perché il modello di Ferrari per la fase 2 è da copiare

Il protocollo di sicurezza per la ripartenza del Cavallino durante l’emergenza coronavirus può essere di esempio anche per le pmi

Parola d’ordine: ripartire in sicurezza. Nulla è lasciato al caso. Il Protocollo sanitario Ferrari, Back on track, con quello di Fca rappresenta un progetto articolato di riferimento in questa fase per le aziende metalmeccaniche, poiché si è percepita con prontezza l’enorme portata dell’emergenza da coronavirus. La fase 2 è molto importante perché abbiamo l’occasione di costruire misure di sicurezza nuove, ripartendo con la massima attenzione agli ambienti di lavoro.

Dopo vari confronti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls), nel rispetto delle norme del governo, col sindacato e in particolare con la Fim Cisl, grazie anche al lavoro svolto dal nostro Segretario Fim Cisl Emilia Centrale Giorgio Uriti, il ruolo di crescente responsabilità sociale al quale Ferrari è stata chiamata dal susseguirsi degli eventi, è stato esemplare. Un grande valore va infatti riconosciuto: mentre tanti politici dicevano “è solo una banale influenza” in Ferrari da metà febbraio si è aperto un tavolo di confronto con gli rls per prepararsi alla crisi. Un buon dialogo tra azienda e sindacato ha prodotto risultati ottimi per tutti. Nessun ricorso alla cassa integrazione, copertura integrale per i dipendenti inattivi a carico azienda: prima gli immunodepressi, poi quelli per cui non era possibile lo smart working, poi la squadra corse. Il tutto, almeno fino al 3 maggio.

Questo protocollo condiviso con i nostri rls, che devono essere costantemente impegnati nel suo aggiornamento, rappresenta una sorta di rivoluzione, perché contribuirà a cambiare per sempre l’organizzazione del lavoro e, quindi, della produzione. Si tratta di una grande sfida alla quale sindacati, azienda e lavoratori devono arrivare preparati.

Gli aspetti legati alla salute dei dipendenti sono stati posti al centro delle azioni messe in campo, unitamente agli aspetti di tutela contrattuale. Essendo stato il primo protocollo del gruppo Fca, i rischi che non fosse completo ed altrettanto efficace erano elevati e invece viene considerato un modello fin dalla prima stesura. Sono stati affrontati temi medico-sanitari (Ferrari si è avvalsa con della consulenza del professor Roberto Burioni), tecnico-organizzativi, preventivi e psicologici che possiamo sintetizzare schematicamente così:

– Aree sperimentali riconvertite alla produzione di valvole per le maschere ad ossigeno necessarie per il primo soccorso, in caso di crisi respiratorie e che verranno donate gratuitamente ai produttori di maschere;

– Attenzione immediata agli ipersuscettibili e ai dispositivi di protezione individuale che sono stati acquisiti prontamente;

Istituzione di un “comitato di emergenza”. Il protocollo Ferrari non è stato sottoscritto come protocollo d’intesa con i sindacati, ma da subito è stato istituito un comitato e c’è stato un continuo e proficuo coinvolgimento degli rls;

– Recepimento di una serie di proposte del sindacato durante tutta la fase che ha preceduto la stesura del protocollo e in particolare della Fim Cisl, che può dirsi un accreditato interlocutore;

– Screening entro il 4 maggio per i lavoratori che tornano al lavoro a Modena e Maranello. È prevista misurazione della temperatura, seguita da prelievo volontario di sangue, che diventa tampone molecolare nel caso di un risultato che necessità di essere approfondito;

– In caso di paziente positivo al Covid 19 viene messo a disposizione un alloggio per l’isolamento, vitto, farmaci, assistenza sanitaria e psicologica, medicinali, saturimetro, all’occorrenza ossigeno e copertura assicurativa. Anche per i propri familiari conviventi che, insieme ai fornitori, formano la “Comunità Ferrari”, sarà possibile effettuare lo screening;

Tempi, modi, orari e luoghi delle sanificazioni sono molto ben esplicitati;

– Modifiche strutturali sulle mense e sugli ambienti comuni;

– Accesso agli stabilimenti scaglionato con sanificazione della suola delle scarpe;

– Utilizzo massiccio dello smart working. Ferrari, storicamente non a favore dello smart working, in due settimane si è riconvertita in modo da consentire all’80% dei dipendenti indiretti il lavoro agile;

– In più, anche se non direttamente inserito come punto nel protocollo, c’è la retribuzione dei dipendenti sospesi dal lavoro, a completo carico azienda, senza ricorso alla cassa integrazione.

Per quanto riguarda la app, è in fase di perfezionamento. Si andrà ad aggiungere al prelievo di sangue e allo screening continuo. Tutto ciò ha avuto il patrocinio della Regione, della Asl di Modena e di un comitato scientifico di esperti. L’intenso dibattito sui prelievi e i test sierologici, con discutibili prese di posizione di alcuni colleghi sindacali, ha rallentato l’applicazione della app, ma è quanto mai opportuno completare il percorso.

Modello per altri

Il Protocollo punta sulla salute dei lavoratori come valore imprescindibile e mira a costruire un progetto che parte dal protocollo sottoscritto il 14 marzo da Cgil-Cisl e Uil, associazioni datoriali e governo per andare oltre, sviluppando ulteriori passi avanti con i nostri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le strutture territoriali. Come in tutti i protocolli che abbiamo firmato nel gruppo Fca, c’è anche una grande responsabilizzazione del ruolo individuale. Inoltre si tratta di protocolli di facile implementazione, dotati quindi di una scalabilità che li rende idonei anche alle aziende più piccole. In ogni caso, fondamentale da ora in avanti, sarà avere comitati territoriali.

Riaprire in sicurezza significa farlo garantendo innovazione e partecipazione, insieme da sempre garanzie di salute. Tutto deve essere finalizzato a evitare ricadute e Fca e Ferrari, e non solo, lo hanno compreso bene. Sono moltissime, inoltre, le aziende che stanno chiedendo il testo del protocollo per calarlo nelle proprie realtà metalmeccaniche.

Segnalo un dato: è stata chiesta la disponibilità a effettuare test sierologici a gruppi di volontari ed hanno risposto già più di 1000 lavoratori. Abbiamo quindi l’occasione di costruire un mondo migliore e un Paese sicuro in cui le persone si sentano meno vulnerabili. Perciò il nostro giudizio positivo su questa sperimentazione è sicuramente positivo, poiché Ferrari dimostra di avere a cuore la salute dei suoi dipendenti e la disponibilità a condividere, con chi rappresenta questi ultimi, i cambiamenti delle condizioni lavorative che le attuali sfide richiedono.

Fondamentale è organizzare la ripartenza con grande competenza. Più che di rifondazione su base innovativa, dobbiamo parlare di riprogettazione del lavoro e non lasciare lavoratori e aziende da soli. Servono manager e politici con capacità di visione e di progettazione perché solo una rivoluzione ci condurrà ad una nuova normalità.

Molti scettici di professione dicono “va beh, ma è Ferrari”. In realtà spero che leggano il Protocollo, il suo grande valore è la semplicità di implementazione. Paradossalmente è, insieme a Fca, Cnhi, il modello che può essere più facilmente di spunto anche per le piccole e medie imprese.

Come si articola

Il cosiddetto piano “Back on track”, è composto da tre ambiti di azione.

Primo ambito:

– Messa a punto del “Protocollo condiviso per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, che tratta di accesso agli stabilimenti; trasferte; tutela lavoratori fragili; utilizzo ambienti condivisi; informazioni preliminari; comportamenti appropriati; pulizie e sanificazioni; glossario condiviso, istruzioni in caso di contagio; schede informative specifiche e molto altro.

Secondo ambito:

– Verifica, su base volontaria dello stato di salute dei dipendenti e messa in pratica delle misure organizzative e di lavoro.

– I dipendenti che si presenteranno al lavoro avranno un percorso obbligato che prevede all’entrata: distanziamento sociale, misurazione della temperatura attraverso “termocamere”, sanificazione delle scarpe, consegna comunicazioni relative alle misure di contenimento, consegna di mascherina chirurgica e dispositivi di protezione, possibilità di verifica sierologica attraverso test ematologico.

– Al raggiungimento della postazione di lavoro, la mansione si svolgerà sulla base del necessario distanziamento sociale, su postazioni opportunamente riadattate, con specifiche indicazioni, evitando assembramenti, con percorsi unidirezionali per le aree comuni ed effettuando costanti e necessarie pulizie e sanificazioni.

– Test sierologico: il lavoratore che si sottopone al test e risulta negativo, riceverà un messaggino telefonico in giornata con l’esito del test; il lavoratore risultato positivo al test verrà contattato dal medico competente aziendale per essere preso in carico e seguire il percorso previsto dal protocollo.

– Fino al 3 maggio saranno previsti momenti in cui sarà possibile per i dipendenti in astensione dal lavoro (la maggioranza) sottoporsi su base volontaria ai controlli sierologici. Analogamente sarà fatto per il personale dei fornitori presente in azienda. Tale controllo sarà poi possibile anche per i familiari conviventi dei dipendenti.

Terzo ambito:

– Utilizzo, su base volontaria, di una apposita applicazione (app) che prevede un supporto medico-sanitario nel monitoraggio della sintomatologia del virus e che permetterà, in caso di contagio, di tracciare spostamenti e contatti avuti. Se gran parte dei lavoratori Ferrari deciderà di avvalersi di questa applicazione, in ambito medico-sanitario, il monitoraggio personale potrebbe ampliarsi e costituire un vero e proprio monitoraggio “di comunità”, permettendo di fornire preziose informazioni sullo sviluppo e la diffusione del virus. Qualora esportato, un progetto di tale portata, rafforzerebbe in maniera determinante la consapevolezza dei cittadini e la mappatura del contagio da parte delle autorità medico-sanitarie.

– I dati gestiti dalla app non saranno a disposizione di Ferrari. Quest’ultimo è un punto considerato importante dalla Fim Cisl e determinante per la nascita, l’applicazione e la riuscita del progetto, che è patrocinato della Regione, sviluppato con la Asl di Modena in collaborazione con esperti di primaria levatura in campo medico-scientifico.

