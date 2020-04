UnipolSai ha approvato il bilancio: dividendo a 0,16 euro per azione

​L’assemblea di UnipolSai ha approvato il bilancio 2019 e la distribuzione di dividendi per un totale di 452 milioni di euro, pari a 0,16 euro per ogni azione.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio prossimo, con data stacco cedola a partire dal 18 maggio e con record date il giorno successivo. I soci hanno poi nominato Francesco Berardini nuovo consigliere della società. L’assemblea inoltre, nella parte straordinaria ha approvato alcune modifiche allo statuto per adottare il voto maggiorato “allo scopo di incentivare l’investimento a medio-lungo termine nella società da parte dei propri azionisti”, commenta una nota di UnipolSai.