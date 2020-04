Manfredi Calabrò nuovo Ceo e Dario Mezzano Chairman di Havas Milan

L’agenzia Havas Milan ha reso nota la nomina di Manfredi Calabrò come nuovo ceo. Calabrò, da aprile scorso ricopriva il ruolo di direttore generale, ora con questo nuovo incarico prenderà il posto di Dario Mezzano che rimane nella società con l’incarico di chairman delle divisioni advertising, pr ed eventi dove si occuperà delle strategie di sviluppo e relazione del portfolio clienti del gruppo.

Calabrò ha un passato in RKCR/Y&R, DDB London ed M&C Saatchi London. Dopo cinque anni è rientrato in Italia in Euro RSCG Milano con incarichi manageriali, avendo modo di acquisire esperienza nei settori dell’Automotive, Editoria, Finanza, Food & Beverage, Energia e Telco.

Dario Mezzano ha commentato: “Manfredi Calabrò rappresenta bene lo spirito, il rigore e la forza che animano Havas Milan: una società con trentasette anni di vita sempre in crescita e buona salute. Sono certo che Manfredi saprà dare altri numerosi lustri a questa bella nostra storia”.

“Negli ultimi 8 anni in Havas, Manfredi ha dato un contributo eccezionale ai brand e all’agenzia. Il suo nuovo ruolo è, allo stesso tempo, logico ed eccitante per il gruppo. Soprattutto, Manfredi ha tutte le qualità necessarie per consigliare i nostri clienti in un mondo in evoluzione pieno di sfide e di opportunità”. ha aggiunto Raphael De Andreis, chairman south Europe Havas Creative.

Inoltre c’è una nuova entrata nel CdA, Riccardo Esse, CFO dell’area creative del gruppo in qualità di amministratore.