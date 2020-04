250

Intesa Sanpaolo ha incontrato le Associazioni dei consumatori aderenti al Cncu (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico) per illustrare le iniziative messe in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in ambito sia sociale sia finanziario e valutare spazi di continua e costante collaborazione, per sostenere famiglie e imprese. La riunione, svoltasi tramite videoconferenza, ha visto la partecipazione di Stefano Barrese, nella foto, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, con alcuni esponenti delle prime linee della banca, e tutti i Responsabili delle Associazioni dei consumatori. Da sottolineare, afferma una nota dell’istituto, l’apprezzamento delle Associazioni dei consumatori per l’incontro che ha dato la possibilità di condividere i diversi aspetti legati alle esigenze di famiglie ed imprese in questa particolare situazione.Durante la riunione, la banca ha illustrato sia le attività filantropiche promosse per fronteggiare l’emergenza sociale sia le iniziative economiche. La Banca inoltre ha ricordato che per richiedere il finanziamento di 25.000 euro garantito dallo Stato, la documentazione è semplificata e la richiesta può essere fatta a distanza tramite il sito della banca. Barrese ha segnalato che tra erogato e in via di erogazione, ci sono circa 100mila operazioni, con 15-20mila richieste al giorno.