Eszter Sallai nuova managing director di Clear Channel Italia

Altre nuove nomine: Emanuela Cirillo product director e Stefano Tenca sales director

Eszter Sallai è stata nominata managing director e risponderà a Mats Lundquist, ceo ad interim e director of corporate strategy per Clear Channel Europa.

Oltre al nuovo incarico di Sallai, sono state effettuate altre nomine ai vertici Clear Channel: Emanuela Cirillo ricopre la posizione di product director e Stefano Tenca è il nuovo sales director.

Sallai ha iniziato la sua carriera in ambito finance nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni per poi strutturarla in gruppi internazionali come Pirelli e Prysmian.

Ha esperienza nel settore dei media e della pubblicità, dove ha avuto modo di ricoprire l’incarico di financial director in Viacom.

Nel 2017 è entrata in Clear Channel, dove ha ricoperto l’incarico di chief financial officer.



Invece a gennaio Emanuela Cirillo ha preso il ruolo di product director. Cirillo ha trent’anni di esperienza nel campo pubblicitario, media e televisivo, ha iniziato in Publitalia ’80 e ha proseguito in Mtv Pubblicità.

Stefano Tenca inoltre dal 1° aprile, è stato nominato sales director, dopo un passato in Sky Pubblicità e nel gruppo Viacom.