CheBanca!, in 9 mesi l’utile a 39 milioni

CheBanca!, la banca retail del gruppo Mediobanca, ha chiuso il terzo trimestre dell’esercizio 2019-2020 con una raccolta netta positiva per 900 milioni, quasi il doppio dei tre mesi precedenti, impieghi in crescita a 10,1 miliardi (+2,6%). I ricavi dei nove mesi sono stati pari a 237 milioni (+7,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente), spinti da commissioni (+22%) e margine d’interresse (+2%); sul fronte degli utili il risultato netto è cresciuto del 7% a 39 milioni. “La chiusura del terzo trimestre dell’esercizio è stata profondamente caratterizzata dalla diffusione della pandemia Covid che ha influenzato pesantemente la struttura sociale ed economica. CheBanca! grazie al suo modello nativo digitale e multicanale ha affrontato la situazione in modo molto efficace e tempestivo consentendo il lavoro da remoto di gran parte dei collaboratori e mettendo in sicurezza gli accessi alle filiali. La consulenza ai clienti, mai così importante come in questo periodo critico, è continuata grazie alla digitalizzazione delle procedure, al potenziamento del servizio clienti e alla strutturazione di appuntamenti dedicati. Il modello di business si è a sua volta dimostrato molto resiliente alla contingenza grazie ad un mix vincente tra raccolta diretta ed indiretta. Continueremo nei prossimi mesi a supportare collaboratori e clienti anche attraverso l’adesione alle numerose iniziative avviate a livello governativo”, ha sottolineato l’ad Gian Luca Sichel, nella foto.