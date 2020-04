Urbano Cairo rinuncia allo stipendio: 500mila euro andranno in beneficenza

Urbano Cairo, nella foto, presidente e ad di Rcs, ha rinunciato alla parte fissa del proprio compenso per marzo, aprile, maggio e giugno, pari a 500mila euro. Nel corso dell’assemblea del gruppo l’imprenditore, “in considerazione delle difficoltà economiche per molte famiglie determinate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria”, ha comunicato la sua intenzione chiedendo alla società la disponibilità a devolvere un pari importo per la distribuzione in beneficenza tramite un ente che distribuisca 5mila buoni spesa da 100 euro.