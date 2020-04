Sendabox, Valentina Pavan nuovo direttore generale

Sendabox ha nominato Valentina Pavan come nuovo direttore generale, questa scelta hanno dichiarato essere la prova della crescita societaria, che da quando è nata è passata da comparatore online di corrieri espressi a una piattaforma online (Sendabox.it).

Questa crescita ha reso possibile l’espansione dei servizi offerti e l’acquisizione nel 2016 di IoRitiro, startup che offre un servizio di deposito e invio pacchi e buste attraverso un network di negozi.

Attualmente Sendabox è un’azienda che punta ai 5 milioni di fatturato, con 20mila punti di ritiro in tutta Europa e un team di 15 persone.

Valentina Pavan è approdata in Sendabox da fine aprile 2020, portando con se’ un’esperienza di 15 anni a Nexive, dove ha avuto diversi incarichi strategici,come direttore marketing, comunicazione e customer operations, poi come parcel development director e infine chief commercial officer.

In passato ha anche lavorato in importanti aziende nazionali e multinazionali attive in diversi settori merceologici ricoprendo ruoli di responsabilità.

Nel suo nuovo ruolo sarà affianco al fondatore e amministratore delegato Federico Pozzi Chiesa, occupandosi della supervisione delle attività di marketing, vendita e operative.

“Creando Sendabox volevamo portare innovazione nel settore della logistica con servizi flessibili per le spedizioni B2C e B2B, e un focus particolare sull’e-commerce e sull’integrazione verticale”, ha detto Federico Pozzi Chiesa, fondatore di Sendabox e di Supernova Hub, l’incubatore entro il quale la start-up ha mosso i suoi primi passi.

“Sendabox rappresenta la perfetta sintesi tra la trasformazione digitale e lo sviluppo dell’e-commerce, grazie alla sua piattaforma che offre servizi di spedizione e logistica; rappresenta anche l’integrazione tra online e offline, grazie alla rete di punti ritiro sul territorio” afferma Pavan. “Servizi come quello offerto da Sendabox diventeranno sempre più strategici soprattutto in un momento in cui le spedizioni online giocano un ruolo fondamentale nell’economia di tutti i Paesi”.

“Abbiamo lo sviluppo di progetti ambiziosi che accorpano logistica, consegne same-day, pagamenti e ulteriori servizi innovativi, con l’obiettivo di essere sempre più un hub di scambio, un facilitatore di operazioni e-commerce, un vero e proprio system intregrator a tutto tondo, lato logistico”.