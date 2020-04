Saipem, impegnati per il sistema sanitario italiano

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, Saipem (nella foto, l’a. d. Stefano Cao) si è attivata celermente adottando misure e azioni per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e delle comunità in cui operano. Per garantire la continuità aziendale, un approccio tempestivo di agilità nella riorganizzazione e nell’uso della tecnologia è stato fondamentale: attualmente più di 15.000 dipendenti operano in smart working. Oltre a questo impegno, Saipem ha risposto a un bando indetto dalla regione Lombardia volto al recupero di dispositivi sanitari fondamentali per fronteggiare efficacemente l’emergenza. Grazie a una presenza su 5 continenti, Saipem ha potuto contare sul supporto di altri Paesi per la raccolta di materiali da donare alla Protezione Civile Italiana. Grazie a questa operazione Saipem è riuscita a far atterrare in Italia 100 monitor per i parametri vitali e 56 respiratori/ventilatori provenienti dalla Cina. Sempre dalla Cina, sono giunte più di 300 mila mascherine e tute protettive, oltre a occhiali protettivi e siringhe a pompa. Dal Messico verranno consegnate a lotti più di 1 milione di mascherine. Nonostante le restrizioni vigenti, la scarsità di materie prime e la mancanza di spazi sugli aerei cargo, la maggior parte del materiale è atterrato a Roma il 2 aprile ed è stato prontamente redistribuito dagli enti governativi sulla base di necessità e priorità. Per i materiali più ingombranti e delicati, come ventilatori e monitor, è stato organizzato un volo di Stato. Al successo di questa operazione hanno contribuito le persone di Saipem che hanno lavorato in maniera rapida e tempestiva, aiutati da grandi capacità organizzative e logistiche, supportate da un utilizzo strategico di tecnologie digitali e dalla creazione di relazioni istituzionali non solo con enti italiani, come la protezione civile e le ambasciate italiane di Abu Dhabi, New Dehli e Pechino.