Patrick Valeo è il nuovo CEO di Diesel North America

Diesel North America ha annunciato la nomina di Patrick Valeo a chief executive officer con effetto immediato, prenderà il posto di Stefano Rosso, che rimarrà a far parte del consiglio di amministrazione di Otb, la capogruppo che gestisce Diesel, Maison Margiela, Marni, Victor & Rolf, Amiri, Staff International e Brave Kid.

Valeo, possiede esperienze in Mcm, Smcp, Dolce & Gabbana e Gucci Americas, e riferirà a Massimo Piombini, global CEO di Diesel. Otb ha chiuso il 2019 a quota 1,53 miliardi di euro, in aumento del 6,4% rispetto al 2018.