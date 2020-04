Fondazione Snam ​al fianco del Terzo Settore e start-up

Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Snam lanciano l’iniziativa ‘ImpattoSocialeReloaded’ per sostenere start-up con finalità sociale ed enti del Terzo Settore impegnati a ripensare e ridisegnare le proprie attività al fine di contrastare l’emergenza Covis-19, creando le condizioni per una ripartenza consapevole e ‘forward looking’. L’iniziativa, prima di questo genere in Italia legata all’emergenza coronavirus, si rivolge a coloro che necessitano di risorse immediate per attivare, attraverso un percorso trasformativo, nuove soluzioni e nuovi modelli per la cura e il benessere delle comunità in cui operano, e potrà supportare ogni realtà selezionata con un’erogazione in denaro fino a 100.000 euro. ‘ImpattoSocialeReloaded’, che si avvale del contributo scientifico di Aiccon (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit) e della partnership con Make a Cube3, Nesta Italia, TechSoup e Italia Non Profit, si pone in una prospettiva di lungo periodo per sostenere con risorse libere le realtà che mirano a ridurre le disuguaglianze e a favorire l’inclusione sociale delle categorie più vulnerabili e affette dalla crisi.

Il bando, che scadrà il prossimo 11 maggio, intende valorizzare e supportare la capacità di realizzare piani di trasformazione organizzativa e di sviluppo imprenditoriale, attraverso azioni di consolidamento della leadership, della governance, della gestione finanziaria e delle competenze

