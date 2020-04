Next14 scelto dal consorzio Italia del Gusto per la comunicazione su Amazon

Il consorzio Italia del Gusto (IDG) ha sottoscritto un accordo con Next 14, gruppo leader nelle marketing technologies in Italia e Spagna, per destinare agli associati opportunità di ottimizzare la propria strategia di comunicazione su Amazon.

Lo scopo di questa partnership è perfezionare le potenzialità di questo canale in modo da produrre una diversificazione del business e una sua internazionalizzazione.

Next 14, tramite la “Only Amazon Agency” interna SoldOut! che ha alla sua guida Consuelo Arezzi, sostiene i clienti nel momento della valutazione per trovare la soluzione migliore di integrazione tramite il marketplace, gestendo le attività di caricamento e creazione del catalogo, la concretizzazione dello store, di tutti gli asset del marketplace.

L’agenzia è attiva dal 2018, possiede una stabile esperienza nel settore food, occupandosi di importanti brand a livello internazionale.

“Nelle ultime settimane si sta verificando un’accelerazione imponente, prima dell’emergenza legata al Covid-19 molte aziende non erano pienamente consapevoli delle opportunità sia per mancanza di focus e per le peculiarità di comprensione e gestione del canale Amazon, che ha una complessità notevole rispetto alla tradizionale GDO italiana. Ora la vendita diretta, rivolta al consumatore finale, diventa per molte realtà l’unica strada possibile per riconvertire la produzione e non registrare un blocco totale degli ordini” spiega Consuelo Arezzi, Partner di Next 14 e responsabile dell’area Amazon come Ceo di SoldOut!.