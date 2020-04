Ingecom Italia, Giorgio Schvarcz nuovo business development manager

La sede italiana di Ingecom il 28 aprile 2020, ha annunciato la nomina di Giorgio Schvarcz a business development manager.

Nel suo nuovo ruolo si occuperà dello sviluppo del mercato specifico nell’area centro sud del paese.

Schvarcz si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, vanta un’esperienza ventennale nel settore Ict e in passato ha ricoperto incarichi commerciali di responsabilità in aziende come Dinets, Ericsson, Netcom, Radware e F5 Network.