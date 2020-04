IL MONDO DEL MARKETING

BuddyBank ha scelto Connexia come partner per strategia e creatività pubblicitaria

Dopo una gara la banca per smartphone di UniCredit affida all’agenzia il coordinamento creativo e strategico dell’advertising per i prossimi due anni

E’ Connexia il nuovo partner strategico e creativo di Buddybank, la banca online di UniCredit.

L’incarico è stato assegnato all’agenzia al termine di una gara.

Sotto la direzione creativa di Riccardo Catagnano, Connexia firmerò tutte le campagne di comunicazione atl e digital di Buddybank.

“Buddybank è la banca dal dna innovativo, non convenzionale e creativo: lo stesso che abbiamo trovato in Connexia e che stavamo cercando per compiere insieme un ulteriore salto in termini di comunicazione – commenta Federico Napoli, head of marketing & products di Buddybank – Connexia ha saputo comprendere appieno lo spirito che guida tutte le nostre azioni, e che vogliamo arrivi ai potenziali clienti: smart, early adopter, alla ricerca di un servizio unico, efficiente, sempre attivo. Continueremo a lavorare per proporre un nuovo concetto di banca, come Buddybank: basta aprire l’app e conversare via chat con la tua banca, sempre aperta h24/7, per ricevere assistenza o per rivolgersi al concierge lifestyle. Un servizio sempre più apprezzato, anche in questo particolare momento storico”.

“Siamo entusiasti di aver intrapreso questo percorso insieme al team di Buddybank: questa vittoria, in una gara che ha visto, tra i partecipanti, anche storici player dell’advertising, conferma ancora una volta come il nuovo modello di agenzia che Connexia rappresenta sia vincente – aggiunge Stefano Ardito, chief growth officer di Connexia –. Combinare dati, creatività, media e tecnologia con passione per offrire una consulenza completa, che mette al centro l’elemento umano: è questa l’identità vera di Connexia. Le attività sono partite già in febbraio, con un orizzonte temporale di due anni: abbiamo un futuro di campagne, attivazioni e molto altro, su touchpoint diversi e attraverso media differenti, e non vediamo l’ora di mettere a disposizione di Buddybank tutto il nostro entusiasmo e la nostra professionalità per sedimentare questo percorso insieme”.